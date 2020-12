XY-Update: Wer ermordete Martina Möller?

In der XY-Spezial-Sendung „Cold Cases“ am 4. November 2020 wird der brutale Mord an Martina Möller thematisiert. Nach der Ausstrahlung ist die Anteilnahme des XY-Publikums groß. Sogar so groß, dass mehrere Zuschauer die Belohnung von 2500 Euro auf 25.000 Euro erhöhen.