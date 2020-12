„Sorry, Bruder!“

Die beiden Tatorte in Aachen liegen nur etwa 500 Meter voneinander entfernt. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

Quelle: Google Earth / ZDF

Der erste Tatort befindet sich im Reichsweg in Aachen. Anschließend wurde in der Bankfiliale am St.-Brieuc-Platz 1-3 in Alsdorf von einem unbekannten Mann Geld abgehoben.



Der zweite Tatort ist etwa 500 Meter entfernt in der Elsass Straße in Aachen. Die Täter flüchteten nach dem Überfall am 9. März 2020 vom Tatort in Richtung Adalbertsteinweg und dort nach rechts in die Sedanstraße, wo sie in das Fluchtfahrzeug stiegen.