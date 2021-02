Der Tote an der Autobahn

Am Dienstag, 10. Dezember 1991, wird in Ottersberg-Posthausen im Landkreis Verden in Niedersachsen die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Der Tote liegt in der Nähe der A 1 an der Anschlussstelle Posthausen und weist massive Verletzungen von Schlägen sowie zwei Stichverletzungen auf. Offenbar wurde er über einen längeren Zeitraum gequält, bevor er schließlich durch Erdrosseln - vermutlich mit einem Seil - ermordet wurde. Anschließend dürfte die Leiche mit einem Fahrzeug zum späteren Fundort gebracht worden sein – rund 30 Kilometer von Bremen und 90 Kilometer von Hamburg entfernt.