XY International

Paul Robert Mora: Diese Bilder sind 2012 und 2013 an Flughäfen entstanden

Quelle: BKA Wiesbaden

Das BKA glaubt, dass Paul Robert Mora den schnellen An- und Verkauf von Aktien zwischen den einzelnen Akteuren rund um den Stichtag geplant und organisiert hat. Außerdem soll er die Cum-Ex-Deals innerhalb der Bank, für die er arbeitete, verschleiert haben. Dem 53-Jährigen soll nun vor dem Landgericht Wiesbaden der Prozess gemacht werden. Doch dazu müssen ihn die deutschen Behörden erst einmal in die Finger bekommen. Über seine Anwälte hatte er zunächst mitteilen lassen, dass er in seinem Heimatland Neuseeland bleiben wolle. Doch sein Anwesen in Christchurch ist offensichtlich verkauft worden. Die Ermittler des BKA gehen davon aus, dass Mora Neuseeland inzwischen verlassen hat – auch wenn er offiziell nicht ausgereist ist.