Polizei warnt

Die Täter geben sich in Krisen- und Suizidforen im Internet als ebenfalls psychisch oder physisch Angeschlagene aus, um mit Betroffenen in Kontakt zu kommen. Über viele Wochen, manchmal sogar Jahre, bauen sie in langen Chats, also Unterhaltungen in den Netz-Foren, eine Art Vertrauensverhältnis zu den Opfern auf. Schließlich ziehen sie unter einem Vorwand bei ihnen ein. Dort nutzen sie deren Identität, um Dinge zu kaufen oder Kreditkarten zu beantragen.