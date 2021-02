Gierig, dreist und perfide

Der angebliche Neffe am Telefon behauptet, aktuell in einer Werkstatt in Essen zu sein. Dort würde der Schaden begutachtet. Dann bittet er die Pensionärin um finanzielle Unterstützung und übergibt an den angeblichen Leiter der Werkstatt. Beide Männer überzeugen die 64-Jährige schließlich, einem dritten Mann - einem angeblichen Mitarbeiter der Werkstatt - 81.000 Euro zu übergeben.