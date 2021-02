Enkeltrickbetrug

Am 27. Augst 2019 wird eine Rentnerin in Nordhausen Opfer eines Enkeltrickbetrugs. In dem Glauben, ihrem in Not geratenen Enkel zu helfen, kratzt die alte Dame alles zusammen, was sie hat: 13.000 Euro. Der vermeintliche Enkel am Telefon erklärt, dass er nicht selbst kommen könne, um das Geld zu holen. Stattdessen würde er eine Frau aus Mühlhausen schicken.