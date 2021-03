Brutaler Puppenraub

Am 18. März 2020 klingeln zwei junge Frauen bei der Nachbarin der Geschädigten. Just in dem Moment kommt das spätere Opfer in den Flur des Mehrparteienhauses, um die Post aus dem Briefkasten zu holen. Die unbekannten Frauen geben einer Nachbarin gegenüber an, sie hätten sich im Namen geirrt und folgen der Seniorin in ihre Wohnung. Dort sollen sie die alte Dame bedroht und mehrfach geschlagen haben. Anschließend seien sie mit der Geldbörse des Opfers geflüchtet. Im Portemonnaie befanden sich knapp tausend Euro in bar, sowie diverse Bank- und Ausweiskarten. Die Frauen sollen auch einige Porzellanpuppen aus der Sammlung des Opfers mitgenommen haben.