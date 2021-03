Was geschah mit Adrian Lukas?

Adrian Lukas aus Görlitz ist freiberuflicher Masseur, hat jedoch nur unregelmäßig Aufträge. Im September 2017 ergibt sich für ihn die Möglichkeit, zwei Wochen lang als Hilfsarbeiter auf einer Baustelle in Österreich tätig zu werden. Am Mittwoch, dem 20. September 2017, fährt er mit einem Installateur, der ihn angeheuert hat, nach St. Anton am Arlberg (Tirol). Dort sind sie in einem Hotel in der Ortsmitte untergebracht.