Ohne Vorwarnung

Ein Fernsehabend nimmt jäh ein schreckliches Ende, als es Anfang 2020 an der Tür eines Hauses in Mechernich klingelt: Die 53-jährige Bewohnerin öffnet und wird mit einem Schlag ins Gesicht niedergestreckt. Die zwei Männer, die in ihr Haus eindringen, bedrohen sie mit einem Messer. Die Frau fürchtet um ihr Leben.