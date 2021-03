Leichenfund nahe Hauptbahnhof

Seit November 2020 ist die ungarische Staatsangehörige Diana Bodi in der Nähe von Stuttgart als Pflegekraft tätig. Am Freitag, den 11. Dezember 2020, steigt sie gegen 15 Uhr in einen Zug von Stuttgart über Mannheim nach Kaiserslautern. Da der Zug von Mannheim nach Kaiserslautern mehr als eineinhalb Stunden Verspätung hat, trifft sie erst gegen 18 Uhr in Kaiserslautern ein.