Mord auf Radweg

Der 24-jährige Fachinformatiker Daniel Witzig ist am Abend des 18. August 2020 mit drei Freunden in Bayreuth unterwegs. Zunächst treffen sie sich in einer Shisha-Bar, dann geht es weiter zur Wohnung einer Bekannten. Von dort bricht Daniel Witzig gegen Mitternacht alleine auf. Er will mit seinem Rad zu seiner Einzimmerwohnung am Lise-Meitner-Platz im Stadtteil Oberkonnersreuth fahren.