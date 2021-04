Tödlicher Traum

Der Täter versuchte zwei Mal ein Feuer in der Wohnung zu legen.

Quelle: Kripo Hagen

Zwischen ein und zwei Uhr in dieser Nacht macht ein Zeuge eine wichtige Beobachtung. Er sieht einen silberfarbenen Kombi, der vor dem Haus von Vezir Akpinar parkt, und einen Mann, der etwas in den Kofferraum lädt.



In der Nacht auf Donnerstag, den 26. März 2020, entdecken Zeugen ein Feuer in der Dachgeschosswohnung von Vezir Akpinar. Die Feuerwehr findet schließlich den Toten. Spuren sprechen dafür, dass der Täter bereits in der Tatnacht erfolglos versucht hatte, die Wohnung in Brand zu stecken. Zwei Tage später muss er mit einem Benzinkanister zurückgekehrt sein. Doch auch diesmal ist es ihm nicht gelungen, den Tatort komplett zu vernichten.