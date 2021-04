Unbekannter begeht Raubserie

Bislang ordnet die Polizei dem Unbekannten drei Taten in Hamm und eine in Nordkirchen zu.

Quelle: Google Earth / ZDF

Diese Tat ist der Beginn einer Raubserie in Hamm und Nordkirchen. Nach gleichem Modus Operandi soll mutmaßlich derselbe Unbekannte zwei Wochen später, am 27. August gegen 17.55 Uhr eine Lottoannahmestelle und am 4. September gegen 18.40 Uhr eine weitere Tankstelle in Hamm ausgeraubt haben. Die bislang letzte Tat, die dem Mann von der Polizei zugeordnet wird, ereignet sich am 9. September 2020 gegen 6.25 Uhr in einer Tankstelle in Nordkirchen im Kreis Coesfeld.