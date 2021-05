Mysteriöser Mord vor 38 Jahren

Herbert Kahrs lebte in Twielenfleth. Seine Leiche wurde in der Gemarkung Holm gefunden.

Quelle: Google Earth / ZDF

Am 29. November 1983 wird schließlich die Leiche des Vermissten am Rande des Naherholungsgebiets Holmer Sandberge (Kreis Pinneberg) in einem verschlossenen Grabenabfluss entdeckt. Vermutlich wurde Herbert Kahrs schon am Tag seines Verschwindens mit einem Kopfschuss ermordet und die Leiche in den Gully geworfen. Um sein Handgelenk ist ein etwa 70 cm langes Stück einer roten Wäscheleine geknotet – möglicherweise war Herbert Kahrs vor seinem Tod gefesselt.



Am 31. Januar 1984 taucht das Auto von Herbert Kahrs wieder auf - es wird aus dem Hafenbecken in Hamburg-Neumühlen gezogen. Wahrscheinlich haben es die Täter nach dem Auffinden der Leiche dort versenkt. Bis zu diesem Zeitpunkt dürften sie mit dem Wagen in Hamburg unterwegs gewesen sein.