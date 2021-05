Falsche Polizisten

Über einen Zeitraum von drei Wochen nötigen die Unbekannten ihr Opfer, ihre gesamten Ersparnisse abzuheben und ihnen zu übergeben. Der Gesamtschaden beträgt über 400.000 Euro. Als das Opfer kein Geld mehr hat, melden sich die falschen Polizisten noch einmal. Sie behaupten, sie hätten das Geld in ein sicheres Bankschließfach gebracht. Den Schlüssel dazu würden sie der älteren Dame am folgenden Tag geben. Danach bricht der Kontakt ab. Am 27. März 2020 erstattet das Opfer Anzeige. Diese Betrugsmasche ist bandenmäßig organisiert. Die Drahtzieher sitzen meist im Ausland, etwa in der Türkei oder in Osteuropa.