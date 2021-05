Serienbetrüger in Baden-Württemberg

Die Kripo findet heraus, dass es in fünf weiteren Städten in Baden-Württemberg sowie in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen und in Berlin bereits ähnliche Fälle gegeben hat: Jedes Mal soll sich der Mann dabei als Kontoinhaber ausgegeben, einen gefälschten Ausweis gezeigt und die Kontonummer auswendig gekannt haben. Der bisher entstandene Schaden: mehrere hunderttausend Euro.