Junge verfolgt Einbrecher

Am 4. Juli 2020, gegen 19.40 Uhr brechen zwei unbekannte Männer mit einem Schraubendreher über die Kellertür in ein Einfamilienhaus ein. Zielstrebig durchsuchen die beiden Täter Schlaf- und Arbeitszimmer der Bewohner und erbeuten dabei eine teure Herrenarmbanduhr und Bargeld in verschiedenen Währungen im Wert von mehreren tausend Euro. Vermutlich wäre noch mehr in die Taschen der Täter gewandert, wären die Bewohner nicht unerwartet nach Hause gekommen.