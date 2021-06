Am helllichten Tag, mitten in der Stadt

Seit Mai 2019 wird Petra Schetters vermisst.

Quelle: Kripo Essen / Privat

Am 19. Mai 2019, einem Sonntag, nimmt sie zusammen mit ihrem Mann ein längeres Frühstück zu sich. Am Nachmittag will das Paar einen Spaziergang zum Friedhof machen, zum Grab von Petra Schetters` Eltern. Der Ehemann legt sich zu Mittag kurz hin und schläft ein. Als er wieder aufwacht, findet er einen Zettel seiner Frau vor, dass sie schon zum Friedhof gegangen sei. Ihr Handy hat sie nicht mitgenommen.



Als sie nicht zurückkommt, fährt er zum Friedhof – doch seine Frau trifft er dort nicht. Da am Grab eine Kerze brennt, vermutet er, dass sie tatsächlich dort gewesen ist. Am Abend ist Petra Schetters immer noch nicht zu Hause. Ihr Ehemann telefoniert Krankenhäuser ab, ohne Erfolg. Schließlich erstattet er Vermisstenanzeige bei der Polizei.