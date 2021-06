Betrug im Netz

Mehr als 75.000 Euro sollen die Betreiber des Onlineshops erbeutet haben. Das Geld soll – so die zuständigen Ermittler – auf ein Konto verschoben worden sein, das mit gefälschtem Pass eröffnet wurde. Mit dem Geld sollen die Beschuldigten bei verschiedenen Online-Anbietern Gold gekauft und an Paket-Stationen in West-Mecklenburg-Vorpommern verschickt haben.