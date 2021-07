Leiche erst nach zwei Wochen gefunden

Der kleine Ort Boizenburg liegt am westlichen Rand von Mecklenburg-Vorpommern. Hier lebt der 14-jährige Martin Drewes zusammen mit seinen Eltern und seiner ein Jahr älteren Schwester. Der Junge ist in der Pubertät. Wie viele Jugendliche in diesem Alter versteht er sich in dieser Zeit mit seinen Eltern nicht mehr so gut. Er ist ein durchschnittlicher Schüler, der es mit den Hausaufgaben nicht so genau nimmt. Seine Nachmittage verbringt er lieber auf den Straßen der Kleinstadt – beim Radfahren, beim Fußballspielen, mit seinem Kumpel. Seine Eltern sind beide berufstätig. Wo und mit wem er seine Freizeit verbringt, erzählt er ihnen längst nicht mehr.