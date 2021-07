Überfall auf Uhrenhändler

Der Tatort liegt in Siegen.

Quelle: Google Earth / ZDF

Neben Luxusuhren handelt der Betreiber auch mit teuren Lederwaren. Alles spricht dafür, dass der Inhaber und seine Gewohnheiten im Vorfeld des Überfalls ausspioniert worden sind. Am 6. Oktober 2020 sind die Frau und die Tochter des Opfers im Urlaub in der Türkei. Weil der Mann in der Früh noch die Tochter an einer Schule anmelden muss, kommt er etwas später als gewohnt am Laden an.



Kurz nach seiner Ankunft, gegen 9.15 Uhr, klingelt es an der Tür. Der Inhaber öffnet einem vermeintlichen Paar die Tür. Sofort wird er niedergeschlagen und zwei weitere Täter stürmen den Laden. Das Opfer wird erneut geschlagen, gefesselt und mit einer Pistole sowie einer Maschinenpistole bedroht.