Grausames Verbrechen an junger Mutter

Cindy Koch wurde am 10. August 1997 in ihrer Wohnung ermordet.

Quelle: Kripo Essen

Am Samstag, 9. August 1997, will Cindy mit einer Freundin etwas unternehmen. Ihr kleiner Sohn übernachtet bei Cindys Oma, von der sich die 20-Jährige an diesem Abend das Auto leiht. Die beiden jungen Frauen besuchen mehrere Diskotheken in Oberhausen. Gegen 4.15 Uhr am Sonntagmorgen fährt Cindy ihre Freundin dann nach Hause.



Zurück in ihrer Wohnung entscheidet sich Cindy Koch jedoch, noch einmal loszuziehen. Nachdem sie ihre Kleidung gewechselt hat, fährt sie zum zweiten Mal in dieser Nacht in die Disco „Turbinenhalle“. Dort trifft sie zwei Bekannte, mit denen sie sich länger unterhält. Dabei trinkt die 20-Jährige entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit mehrere Whiskey-Cola.