In der eigenen Wohnung ermordet

Der Mord an Matthias Horn beschäftigt die Polizei seit 2006.

Quelle: Kripo Magdeburg

Von dort aus bearbeitet er noch einige geschäftliche E-Mails. Um 19.24 Uhr loggt er sich aus. Was danach in der Wohnung des 36-Jährigen passiert, kann die Polizei nur durch Zeugenaussagen und Spuren am späteren Tatort rekonstruieren. Sicher ist: Matthias Horn hat diesen Abend nicht überlebt.



Zwei Tage darauf klingelt es an der Wohnungstür des Pärchens, das mit Matthias Horn befreundet ist. Vor der Tür steht ein Kollege, der den 36-Jährigen zu erreichen versucht. Die Nachbarn haben einen Schlüssel zu seiner Wohnung – dort machen sie eine schreckliche Entdeckung: Im Schlafzimmer liegt die blutüberströmte Leiche des Neubrandenburgers. Er wurde mit mehreren Messerstichen ermordet.