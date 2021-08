Wertvolle Fracht

Am 3. November 2020 wird der Fahrer beim Abkoppeln des Anhängers in Würselen, Am Weiweg, überfallen. Zwei Männer, die mit Mund-Nasen-Schutz maskiert sind, schlagen auf ihn ein und zerren ihn in einen weißen Transporter. Am Steuer sitzt ein weiterer Mann. Ein vierter Täter setzt sich ans Steuer des LKW.