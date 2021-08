Mysteriöser Vermisstenfall

Karsten Manczak und sein VW Caddy sind am 13. April 2021 verschwunden. Der PKW wurde drei Tage später auf dem Expo-Gelände in Hannover gefunden.

Quelle: Polizei Goslar

Dringend tatverdächtig ist ein 50-jähriger Mann aus Othfresen, der in U-Haft sitzt, jedoch zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen schweigt. Karsten Manczak und der Tatverdächtige sollen gut befreundet gewesen sein. Als mögliches Tatmotiv kommt aus Polizeisicht Eifersucht infrage. Die Ermittler vermuten, dass der vermeintliche Täter Karsten Manczak am frühen Morgen des 13. April 2021 in dessen Garten gelockt und ihn dort angegriffen und verletzt haben könnte. Anschließend soll er den schwer verwundeten oder bereits leblosen Karsten Manczak im PKW des Opfers an einen unbekannten Ort gebracht haben.