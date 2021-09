Skelettfund im Wald

Am Pfingstmontag, 23. Mai 1994, finden zwei spielende Jungen in einem Wald bei Beiert in der Gemeinde Ruppichteroth in NRW mehrere Knochen. Sie informieren die Polizei, und es stellt sich heraus, dass es sich um die sterblichen Überreste eines Menschen handelt. Die Polizei findet an der Stelle weitere Knochen und Kleidungsstücke. An den Schädelfragmenten wird ein Defekt festgestellt, der auf den Einschuss eines Projektils hindeutet. Alles spricht für ein Verbrechen.