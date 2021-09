In einem ungewöhnlichen Fall ermittelt die Kripo Offenbach. Nachdem es auf einem Waldweg zu einem versuchten Tötungsdelikt an einer 51-jährigen Radfahrerin gekommen sein soll, befindet sich der Ehemann der Frau in Untersuchungshaft. Er steht unter dringendem Tatverdacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.