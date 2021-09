Überfälle auf Tankstellen

Originalaufnahme: Die Kripo geht davon aus, dass die Tatverdächtigen bei ihren Taten ihre Kleidung zum Teil untereinander getauscht haben.

Quelle: Kripo Gütersloh

Die Serie beginnt am 8. Oktober 2020 in der Westfalen-Tankstelle am Stadtrand von Bochum. Gegen 23.45 Uhr betreten die beiden Männer das Kassenhaus, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine Kunden befinden. Zielstrebig gehen sie zum Kassentresen. Während der eine Täter den Kassierer mit einer schwarzen Pistole bedroht, geht sein Komplize hinter den Tresen und lässt sich die Einnahmen aus der Kasse in einen mitgebrachten hellen Stoffbeutel füllen. Knapp eine Minute später verschwinden die Räuber mit ihrer Beute – einigen hundert Euro.