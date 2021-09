Nächtliche Brandanschläge

Originalaufnahme: Bei dem Anschlag in Braunschweig wurden zehn Fahrzeuge und ein Anhänger zerstört.

Quelle: LKA Niedersachsen

Ziel der Anschläge waren zwei Niederlassungen der Landesaufnahmebehörde für Flüchtlinge in Braunschweig und Hannover. In der Nacht auf Samstag, 9. Januar 2021, hatten Unbekannte gegen 2.20 Uhr in Braunschweig zehn Fahrzeuge und einen Anhänger der Behörde in Brand gesteckt. Die Fahrzeuge wurden dabei völlig zerstört. Der Tatort liegt südlich des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg in der Boeselagerstraße.