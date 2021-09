23 Jahre und kein Ende in Sicht

Teile der Ausrüstung des Täters

Quelle: LKA NRW

Anschließend zieht er sich in einen Raum im Keller des jeweiligen Gebäudes zurück und beobachtet, was vor sich geht. Wie lange er sich in den Räumen versteckt hält, ist nicht klar. Die Polizei geht aber davon aus, dass es Stunden, manchmal sogar Tage sein müssen. Sobald er die Abläufe innerhalb der Bank kennt, wartet der Täter den günstigsten Zeitpunkt ab – und taucht plötzlich auf.



Auch hier geht der Gesuchte immer ähnlich vor. Dunkel, teils altmodisch gekleidet und vollständig maskiert bedroht er die Angestellten, die gerade den Tresor geöffnet haben, mit einer Pistole. Das Geld müssen die Bankmitarbeiter in eine vom Täter mitgebrachte Sporttasche umfüllen, dann fesselt er seine Opfer und sperrt sie im Tresorraum ein.