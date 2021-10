Rätselhafter Mord

Rebwar Khasraw wurde bestialisch ermordet.

Quelle: Kripo Dortmund

In den Tagen vor der Tat soll vermutlich derselbe Mann auch am Wickeder Hellweg und in der Eichenwaldstraße/Ecke Kornacker zu unterschiedlichen Tageszeiten gesehen worden sein. Auch kurz nach dem Verbrechen wurde ein Unbekannter beobachtet, der sich vom Tatort entfernt hat und ähnlich beschrieben wird, wie der ominöse Fremde.



Das geplante, zielgerichtete und brutale Vorgehen des Täters legt ein persönliches Motiv nahe, auf das die Polizei bei ihren bisherigen Ermittlungen aber bisher nicht gestoßen ist. Khasraw galt als sehr hilfsbereit, unterstützte Bekannte, die nicht so gut Deutsch sprachen, immer wieder beim Ausfüllen von Formularen. Aus seiner geschiedenen Ehe hatte er einen kleinen Sohn, mit dem er sich regelmäßig traf.