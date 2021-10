Im Schlaf überrascht

Anna Saußen erstickte 1998 qualvoll in ihrer Wohnung.

Quelle: Kripo Dortmund

Anna Saußen wohnt im ersten Stock eines Vier-Parteien-Hauses. Am 17. März 1998 wird aus dem Hausflur der Schlüsselbund einer Nachbarin gestohlen. Die Frau hat ihren Schlüssel einen Moment außen an ihrer Wohnungstür im Erdgeschoss stecken lassen. Als sie wenig später zurückkehrt, ist der Schlüssel verschwunden.



Drei Tage später, am 20. März 1998, wird die Telefonanlage im Keller des Hauses mutwillig zerstört. Es gibt keine Aufbruchsspuren an der Haustür. Die Polizei glaubt: Der oder die Täter haben sich mit dem zuvor gestohlenen Schlüsselbund Zutritt zum Haus verschafft. Anschließend – so mutmaßt die Polizei – haben die Unbekannten bei Anna Saußen geklingelt. Doch die alte Dame ist sehr vorsichtig, öffnet nur wenigen vertrauten Menschen die Tür.