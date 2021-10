Plötzlich verschwunden

Am Montag, 26. Juli 2021, macht sich Amani Aljaffal auf den Weg zur Schule. Sie verlässt gegen 6.30 Uhr die elterliche Wohnung in Rechtenstein im Alb-Donau-Kreis. Danach steigt sie in den Bus nach Ehingen (Donau), den die 16-Jährige am Busbahnhof verlässt , von wo sie zu Fuß in Richtung Schule geht. Doch dort kommt Amani nicht an.