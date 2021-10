Überfall auf Supermarkt

Doch der große Safe hat einen verschlossenen Innentresor, in dem das Scheingeld in Safebags aufbewahrt wird. Nur die Geldtransport-Fahrer, die regelmäßig die Tageseinnahmen abholen, können diesen Innentresor öffnen. Und so müssen sich die Täter mit dem Münzgeld zufriedengeben, das sie in ihre mitgebrachte, schwarze Sporttasche räumen.



Anschließend sperren die Räuber die drei Angestellten in den Lastenaufzug, der in den Keller des Hauses fährt. Dort befindet sich der Lagerraum, in dem sich die Filialleiterin und die beiden Aushilfen ängstlich verstecken.