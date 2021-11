Tödliche Schüsse

Thomas Atak wurde am 10. Dezember 2020 erschossen. Die Polizei sucht fieberhaft seinen Mörder.

Quelle: Kripo Münster

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020 geht Thomas Atak um die Mittagszeit zum Restaurant. Nach einem normalen Arbeitstag verlässt er gegen 21.25 Uhr als Letzter seine Arbeitsstelle. Er fährt zunächst zu einer Pizzeria, um sich dort sein Abendessen zu holen. Gegen 21.57 Uhr macht er sich dann auf den Nachhauseweg. Gegen 22.03 Uhr kommt er an seinem Wohnhaus in Ahlen an.



Wie üblich parkt Thomas Atak seinen Wagen nur wenige Meter von seiner Haustür entfernt. Er geht zum Beifahrersitz, um sein Abendessen zu holen – und wird dort vom Täter überrascht. Der Unbekannte schießt auf Thomas Atak und trifft ihn an Kopf und Oberschenkel. Der 34-Jährige bricht zusammen.