Spurlos verschwunden

Die damals 30-jährige Lissy Lauer verschwand am 1. Juli 1992 spurlos.

Quelle: Kripo Ansbach

Am Mittwoch, 1. Juli 1992, verlässt Lissy Lauer gegen 9 Uhr ihre Wohnung und fährt mit dem Auto davon. Eine Zeugin glaubt, sie kurz darauf in der Innenstadt von Gunzenhausen gesehen zu haben. Dann verschwindet Lissy Lauer spurlos. Ihr Auto wird zwei Tage später auf einem Parkplatz am Ortsrand von Gunzenhausen entdeckt. Das Bodenblech ist beschädigt und der Lack abgekratzt, als sei der Wagen in unbefahrbarem, steinigem Gelände unterwegs gewesen.