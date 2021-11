In diesem Abschnitt der Lambertstraße fand der Überfall statt.

Quelle: Google Earth / ZDF

Oben angekommen lässt der Mann plötzlich das Paket zu Boden fallen und greift die 83-Jährige an. Ein zweiter Mann mit Sturmhaube folgt ihm überraschend in die Wohnung. Die Unbekannten drängen die alte Dame in ihr Wohnzimmer, fesseln ihre Hände mit Kabelbindern und fordern Geld und Schmuck. Dabei drohen sie wiederholt mit körperlicher Gewalt.



Eine Nachbarin kommt zwischenzeitlich an der Wohnungstür der Pensionärin vorbei. Sie sieht das Paket vor der Wohnungstür liegen und hebt es auf, um nachzusehen, an wen es adressiert ist. Doch es ist offensichtlich leer und ein Adressat ist ebenfalls nicht angegeben. Sie legt es kurzerhand wieder ab und kehrt in ihre Wohnung zurück. Von dem Geschehen in der Wohnung des Opfers hat sie nichts mitbekommen.