Spurlos verschwunden

Nils Hansens brennendes Auto wurde am 26. Oktober 2020 gegen 1.45 Uhr in Geesthacht an der Elbuferstraße entdeckt.

Quelle: Google Earth / ZDF

Gegen 17 Uhr ist Nils Hansen auf einem Campingplatz in Güster im Herzogtum Lauenburg verabredet. Um 18 Uhr hat er erneut kurzen Kontakt zu seiner Mutter und zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr soll er mit einer Frau via Instagram gechattet haben. Gegen 19.30 Uhr / 20 Uhr, so der derzeitige Ermittlungsstand, verlässt Nils Hansen den Campingplatz. Danach verliert sich seine Spur.



Sechs Tage später, am 26. Oktober 2020, wird das brennende Auto von Nils Hansen gefunden. Es steht auf einem Parkplatz an der Elbuferstraße in Geesthacht, nahe des Pumpenspeicherwerks. Ein Zeuge bemerkt das Fahrzeug gegen 1.45 Uhr in der Nacht. Von dem 47-Jährigen allerdings fehlt jede Spur.