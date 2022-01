Wer ist für den Tod von Tado Lončar verantwortlich?

Quelle: Kripo Alsfeld

Tado Lončar hatte in den 1970er-Jahren in Deutschland gelebt und gearbeitet, er bezieht eine kleine Rente. Aufgrund der Kriegswirren und eines Wirtschaftsembargos werden die Altersbezüge aber nicht nach Jugoslawien überwiesen. Notgedrungen muss der 61-Jährige nach Deutschland reisen, um seine Jahres-Rente in bar abzuholen. Tado Lončar lebt in ärmlichen Verhältnissen. Er ist dringend auf das Geld angewiesen.



Am 6. Dezember 1991 will er wieder zurück nach Jugoslawien reisen. Von Stockstadt aus, wo er bei einem Freund übernachtet hat, fährt er mit dem Zug nach Frankfurt am Main. In der Nähe des Hauptbahnhofs geht er in ein Reisebüro, um seine Busfahrkarte abzuholen. Von dort ist es nur eine kurze Strecke bis zum Bus, der ihn nach Jugoslawien bringen soll. Doch Tado Lončar steigt nicht ein.