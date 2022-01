Toter Junge bei Hausbrand vor 31 Jahren

In diesem Haus kam es in der Nacht des 17. November 1990 zu dem verheerenden Feuer.

Quelle: Kripo Neu-Ulm

In der Nacht des 17. November 1990, um kurz vor drei Uhr, geht in Kempten im Allgäu ein Gebäude in Flammen auf. Das Haus steht an Füssener Straße 24. In ihm wohnen insgesamt 29 Menschen, darunter mehrere türkische Familien.