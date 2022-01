Skelettfund in Hagen

Die Ermittler haben den vorderen Teil mutmaßlichen Tatwaffe rekonstruiert.

Quelle: Kripo Hagen

Sechs Jahre später stirbt Paulis Mitbewohner. Weitere sieben Jahre vergehen, in denen es kein Lebenszeichen von Klaus Pauli gibt, bis 2016 in Hagen Rodungsarbeiten an einem Steilhang stattfinden. Unter anderem wird dort ein menschlicher Schädel entdeckt. Es stellt sich heraus, dass es sich um Skelettteile des seit 2003 vermissten Klaus Pauli handelt. Er wurde ermordet. In seinem Schädel steckt ein abgebrochener Teil eines Messers. Außerdem weist der Schädel Frakturen auf.



Die Ermittlungen der Polizei geraten schnell ins Stocken. Es gelingt nur schwer, an ehemalige Kontakte von Klaus Pauli heranzukommen. 2019 gibt es schließlich eine Wende. Am dem Steilhang werden auch die restlichen Teile von Klaus Paulis Skelett gefunden, sowie sein gelbes kleines Mobiltelefon. Es funktioniert noch, und die Spezialisten der Polizei bringen es zum Laufen. Unter anderem wird eine SMS entdeckt, die von zentraler Bedeutung sein könnte. Der Absender nennt sich „Frank“. Die Polizei glaubt, dass es sich dabei um eine intime Bekanntschaft des Toten handeln könnte.