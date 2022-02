1,5 Kilometer vor dem Ziel

Simone Langers Fahrrad wurde nur Stunden nach ihrem Verschwinden in einem Feld gefunden.

Quelle: Kripo Dillingen

Zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr kommt Simone Langer am Ortsrand von Donauwörth an. Sie ist nur rund eineinhalb Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt, als sie vermutlich angegriffen wird. Mehrere Anwohner hören in dem Zeitraum Hilfeschreie einer weiblichen Person. Ein Zeuge sieht außerdem einen Kastenwagen am Straßenrand der B2 stehen. Der Bus befindet sich neben dem Feld, in dem Stunden später Simone Langers Fahrrad gefunden wird.



Als die Schülerin in dieser Nacht nicht nach Hause kommt, machen sich die Eltern auf die Suche – erfolglos. Am Morgen geben sie schließlich eine Vermisstenmeldung bei der Polizei auf. Kurz vor 11 Uhr wird dann Simones rotes Damenfahrrad gefunden – an dem Ort, an dem in der Nacht der Kastenwagen gestanden hatte.