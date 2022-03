Serie von Paketbomben-Explosionen

In dieser öffentlich zugänglichen Mülltonnenbox in Frankfurt detonierte eine Paketbombe.

Quelle: LKA Baden-Württemberg

Rund 10 Monate später, am 29. Dezember 2021, detoniert ein vierter Sprengsatz in Frankfurt am Main. Dieses Mal steckt die Bombe in einer Plastiktüte. Sie ist an einer öffentlich zugänglichen Mülltonnenbox in der Oppenheimer Landstraße 77 abgelegt worden. Als sich gegen 11:20 Uhr ein 74-jähriger Passant den Inhalt der Tüte näher ansehen möchte, löst er damit die Explosion aus. Der Rentner erleidet Brandwunden im Gesicht und an den Händen. Die Bauweise der vier Sprengsätze und deren Bauteile lassen darauf schließen, dass alle Taten miteinander in Verbindung stehen.



Die Untersuchung der rechtzeitig abgefangenen Paketbombe ergibt eine erste heiße Spur: Die drei an deutsche Unternehmen adressierten Paketbomben sind alle von demselben Mann aufgegeben worden – und zwar am 15. Februar 2021, gegen 14 Uhr in der Postabgabestelle in Ulm in der Rosengasse 5. Nach ihm wird jetzt mit Hochdruck gefahndet.