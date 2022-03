„Where is safe?“

Wer hat in Düsseldorf-Stockum am 16. Dezember 2020 oder den Tagen davor verdächtige Beobachtungen gemacht?

Quelle: Google Earth / ZDF

Bei Befragungen der Nachbarn stößt die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Eine Nachbarin sah einen Tag vor der Tat einen jungen Mann in unmittelbarer Nähe des späteren Tatorts. Derselben Zeugin fielen am Tag des Überfalls außerdem um die Mittagszeit zwei Fremde auf, die sich ebenfalls nahe der Wohnung der Opfer aufhielten und mit einem Handy Fotos zu machen schienen.



Außerdem beobachtete ein weiterer Zeuge am Tatabend gegen 20 Uhr ein dunkles Auto mit Kennzeichen ME- (für Mettmann), das mit hoher Geschwindigkeit durch das Wohngebiet fuhr und in dem möglicherweise drei Personen gesessen haben. Einer soll eine dunkle Wollmütze getragen haben. Waren das etwa die Täter auf der Flucht?