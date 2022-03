Perückenmann gesucht...

Aufnahmen der Tat in der Kölner Kreissparkasse am 12. Juli 2021.

Quelle: Kripo Köln

Ein Mann mit einer medizinischen Maske über Mund und Nase und einer auffällig langen Haarpracht betritt am 12. Juli 2021, gegen 15 Uhr, die Kreissparkasse am Neumarkt in Köln. Er bedroht mit einer Pistole die Bankangestellten und zwingt sie, sämtliches Bargeld in einen mitgebrachten, weißen Jutebeutel zu packen. Nach dem Überfall flüchtet er mit seiner Beute in Richtung Apostelnstraße. Mehrere Überwachungskameras haben die Tat gefilmt.