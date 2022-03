Junger Mann erschossen

Karm Ahmed wurde mit mehreren Schüssen getötet.

Quelle: Kantonspolizei Thurgau

Am 10. Dezember 2007 ist er mit Freunden in der Innenstadt von Schaffhausen unterwegs. Er erhält einen Anruf, der ihn offensichtlich beschäftigt. Seinen Bekannten im Lokal sagt er, es sei seine Frau gewesen und er müsse dringend nach Hause. Tatsächlich aber kommt der Anruf von einer Telefonzelle in Schaffhausen, etwa 3 Kilometer von dem Lokal entfernt. Karm Ahmed verlässt das Lokal.



Drei Tage später, am 13. Dezember 2007 findet der Pächter des kleinen Barchetsees eine Leiche im Wasser. Der See liegt etwa 15 Kilometer von Schaffhausen entfernt. Der Tote war mit mehreren Schüssen getötet worden.