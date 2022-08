Kindermörder gesucht

Die beiden Opfer verschwanden aus Essen-Altenessen.

Quelle: Google Earth / ZDF

Beide Mädchen sind aus dem Stadtteil Altenessen in Essen verschwunden. Das erste Opfer stieg am Abend des 6. Februar 1992 in der Gladbecker Straße – vermutlich im Abschnitt zwischen dem Berthold-Beitz-Boulevard und der Gorillostraße – in das Auto des Täters. Gefunden wurde das schwerverletzte Kind gut zehn Stunden später etwa 30 Kilometer entfernt im Norden von Düsseldorf, im Stadtteil Kaiserswerth.



Marijana Krajina wurde am Abend des 31. August 1993 vom Täter vermutlich am Marktplatz in Altenessen angesprochen. Sie wurde am 3. September 1993 gut 300 Kilometer entfernt – nahe einer Bundesstraße in der Gemeinde Scheeßel in Niedersachsen - tot aufgefunden.