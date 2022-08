69-Jähriger verschwindet spurlos

Am Sonntag, 16. Mai 2021, kommt Harald Oehlschläger nach einem entspannten Wochenende bei Freunden nach Hause. Am Dienstag, 18. Mai 2021, ist der 69-Jährige in der Stadt unterwegs. Eine Überwachungskamera in einer Bank zeichnet um 10.44 Uhr auf, wie er sich einen Kontoauszug holt. Danach, so ergeben die Ermittlungen der Polizei, geht er noch in einen Supermarkt und dürfte dann mit dem Auto nach Hause gefahren sein.