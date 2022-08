Wolfgang Knoll wird seit 1997 vermisst.

Quelle: Kripo Hameln

Wolfgang Knoll hat einen Mitbewohner, den er ebenfalls aus dem Gefängnis kennt. Dieser ist eigentlich bei seinen Eltern in der Nähe von Cottbus gemeldet, verbringt aber viel Zeit bei Wolfgang Knoll in Holzminden. Anfang 1997 erfährt Knoll, dass er an Hepatitis C erkrankt ist und in die Klinik muss. Auf der einen Seite hat er etwas Angst vor Ärzten und auch vor der Klinik.



Auf der anderen Seite ist er froh, dass die Ursache für sein Unwohlsein gefunden wurde und behandelt werden kann. Sein Mitbewohner will ihn in die Klinik nach Göttingen bringen und anschließend zu seinen Eltern Richtung Cottbus weiterfahren. Doch zwei Tage vor der geplanten Fahrt will Wolfgang Koll offenbar nicht mehr, dass ihn sein Mitbewohner in die Klinik fährt und schickt ihn einen Tag früher, am 23. Februar 1997, zu dessen Eltern.